Aksaray’da 24 adet gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi

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Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 24 adet gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi.

Olay, Aksaray Ankara Karayolu bölge trafik uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden M.Ö. (33) idaresindeki 01 CDA 10 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri, tırda bağlı olan 27 ATB 85 plakalı dorsede arama yaptı. Yapılan aramada dorsede bulunan yasal yüklerin arasına gizlenmiş 24 adet gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi. Tır sürücüsüne işlem yapan KOM ekipleri sürücüyü serbest bırakırken 24 adet tır lastiğine el koydu.

AKSARAY 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 18:56

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