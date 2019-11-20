Aksaray'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

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Aksaray’da akşam saatlerinde oluşan sis gece yarısı da etkisini artırarak araç trafiğini olumsuz etkiledi.



Aksaray’da akşam saatlerinde oluşan ve gece yarısı etkisini artıran sisli hava araç trafiğini olumsuz etkiledi. Kent merkezi adeta sis perdesine bürünürken, karayollarında da yoğun sis etkili oldu. Şehrin üzerini kaplayan sis görüş mesafesini yer yer 5 metrenin altına kadar düşürünce vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. AksarayAnkara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan araçlar sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

AKSARAY 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 18:56

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