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Aksaray'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

İHA

Aksaray'da akşam saatlerinde oluşan sis gece yarısı da etkisini artırarak araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Aksaray'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

Aksaray’da akşam saatlerinde oluşan sis gece yarısı da etkisini artırarak araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Aksaray’da akşam saatlerinde oluşan ve gece yarısı etkisini artıran sisli hava araç trafiğini olumsuz etkiledi. Kent merkezi adeta sis perdesine bürünürken, karayollarında da yoğun sis etkili oldu. Şehrin üzerini kaplayan sis görüş mesafesini yer yer 5 metrenin altına kadar düşürünce vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. AksarayAnkara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan araçlar sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

AKSARAY

20 Kasım 2019 Çarşamba

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