Aksaray’da üç evi soyan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aksaray’da üç ayrı evi soyan 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi, polis tarafından güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kapıları kilitli olmayan dairelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Meydana gelen 3 ayrı olayında aynı taktik ve benzer olması üzerine araştırmayı derinleştiren polis, olay yeri bölgesindeki güvenlik kameraları görüntüleri inceledi. Görüntülerden hırsızlık şüphelisi 1'i kadın 2 şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Mehmet Ü. (32) ve Arzu Ş.'yi (20) yaklaşık 2 ay boyunca takip etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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