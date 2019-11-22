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Hasan Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı ama üreticiler tedirgin

İHA

Aksaray'da Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı azda olsa yağdı. Bu sene geç ve az yağan kar üreticileri de tedirgin ederken, kuraklıktan yakınan üreticiler dört gözle yağışları bekliyor.

Hasan Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı ama üreticiler tedirgin

Aksaray’da Hasan Dağı’na mevsimin ilk karı azda olsa yağdı. Bu sene geç ve az yağan kar üreticileri de tedirgin ederken, kuraklıktan yakınan üreticiler dört gözle yağışları bekliyor.
Aksaray’ın merkeze bağlı Hasan Dağı köylerinden Helvadere köyünde yaşayan Mehmet Eren (53), Hasan Dağı’na şimdiye çoktan karın fazlasıyla yağması ve yolların bile kapanması gerektiğini belirterek, “Bu sene kar çok gecikti. Burada da yağışımız yok. Ekinlerimiz kurak gidiyor. Hava şartları kurak gidiyor. Ekinler ektik daha çıkmadı. Kasım’ın 22’si daha hayvanlarımızı dışarıda hayvan güdüyorum. Hayvan çobanıyım ben. Bu sene kar çok gecikti. Bundan 20 gün öncesine kadar yağardı her sene. Kasım’ın 1’inde falan yağardı. Ama yağmadı. Çok az yağdı ama beklenen kar değil tabi bu” dedi.
Helvadere köyünde yaşayan Erkan Taşdelen (33) ise, dört gözle kar yağışını beklediklerini belirterek, “Bu sene kar gecikti. Bayağı bir gecikti. Çünkü millet ekinini ekti. Ama ekinler daha şu anda çıkmadı. Yani şu anda kurak gidiyor. Şimdiye kadar yağmış olması lazımdı. Yani geçen sene yollar komple kapalıydı. Ama bu sene yağmadı. Yani bu sene bayağı bir kurak gidiyor. Bir an önce, dört gözle yağmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

AKSARAY

22 Kasım 2019 Cuma

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