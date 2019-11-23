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Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı

DHA

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya Alan Başkanlığı'yla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya Alan Başkanlığı'yla birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil" dedi.
Bakan Ersoy, Aksaray'a gelerek Ihlara Vadisi'ni gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın göreve başladığını söyledi. Hem onların ihtiyaçlarını, hem de bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere bu gezi programını organize ettiklerini söyleyen Ersoy, şöyle konuştu:
"Alan başkanlığının hızlı bir şekilde bütün ihtiyaçlarının karşılanması, artı yeni personel alınmalarının tamamlanması, konuşlanacağı yerin belirlenmesi ve hızlı bir şekilde toplantıların başlayabilmesi ki; toplantılar başladı. Başvuru dosyaları gelmeye başladı. Bizler bu bölgenin ihtiyaçlarını Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte hızlı bir şekilde çözümlemeye başlayacağız. Alan başkanlığıyla ilgili özellikle bir konuyu vurgulamak istiyorum. Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte sanki bölgenin koruma statüsü azaltılmış gibi bir söylem dile getiren bir kesim var. Bu kesinlikle doğru değil. Alan başkanlığı sisteminin 2 tane özelliği var: Bir, hızlı çözüm getirmek, iki, koruma statüsünü artırmak. Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı, sadece koruma statüsünün uygulama yetkileri alan başkanlığına devredildi. Buda tabi ki hızlı bir şekilde başvuruların değerlendirilip, kurullardan hızlı bir şekilde geçirilip tadilat ve yatırım yapmak isteyen insanların kurallara uygun bir şekilde, doğasına, arkeolojik değerlerine saygı göstererek önünün açılması açısından yapılmış bir şeydir."
ALAN BAŞKANLIĞINA YIKIM YETKİSİ VERİLDİ
Alan başkanlığına yıkım yetkisinin de verildiğini belirten Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz, eskiden belediyeler yıkım söz konusu olduğu zaman çekingen davranıyorlar. Alan başkanlığına yıkım yetkisi de verildi. Bundan sonra belediyeler bizim kurullarımız veya alan başkanlığımızın yıkımla ilgili talimatlarını geciktirmek, gereğini yerine getirmekte geciktikleri zaman alan başkanlığı bu görevi yerine getirebilecek kapasitesi, ekibi, her bir olanağı da var, kaynağı da var. O yüzden amacımız burayı etkin bir şekilde korumak ve burayı turizmin gözde bir noktası, zaten gözde bir noktası. Turizmden daha fazla pay alabileceği hale getirmek" diye konuştu.
IHLARA VADİSİ'NDE TELEFERİK PROJESİ VAR
Bakan Ersoy, Ihlara Vadisi ile ilgili teleferik projesinin kendilerine geldiğini de ifade ederek şunları söyledi:
"Teleferikle ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili projelendirme de bize geldi, bakacağız. Özel sektörden yapmak isteyenler de var. Biz maliyetlerine bakacağız. En iyi çözümü değerlendireceğiz. Belki özel şirkete yap işlet devret şeklinde de verilebilir, veya bizim bakanlığımız tarafından da yapılabilir. Yani çok imkansız bir yatırım tutarı değil. Bizim bakanlık olarak çok rahat yapabileceğimiz bir yatırım. Özel sektörden de taliplisi varsa, önerileri de mantıklıysa ona da onay verebiliriz. Bu yılın içerisinde değerlendirmesini tamamlarız, yani Ocak sonuna kadar. Ondan sonra kararı uygularız" şeklinde konuştu.
Aksaray Valisi Ali Mantı, Bakan Ersoy´a halı hediye etti.

AKSARAY

23 Kasım 2019 Cumartesi

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