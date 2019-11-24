Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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AKSARAY´da kargo minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Yunus Adım (30) yönetimindeki 34 SP 6872 plakalı otomobil, İsmail Solak (44) yönetimindeki 34 ADL 615 plakalı kargo minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada sürücüler Solak ve Adım ile otomobilde bulunan Fehmi Serdar Güler (34) ve Neşet Alper (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.



AKSARAY 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

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