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Aksaray’da kimyasal biyolojik ve şarbon alarmı

İHA

Aksaray'da mektup zarfını açtıktan sonra kaşınmaya başlayan ailenin ihbarı kentte kimyasal, biyolojik ve şarbon alarmına neden oldu.

Aksaray’da kimyasal biyolojik ve şarbon alarmı

Aksaray'da mektup zarfını açtıktan sonra kaşınmaya başlayan ailenin ihbarı kentte kimyasal, biyolojik ve şarbon alarmına neden oldu.
Aksaray’da iş yerine gelen zarfı evinde açan aile zarfı açtıktan sonra kaşınmaya başlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine kimyasal madde alarmına geçen Aksaray İl Acil Afet Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım ekipleri ve polis ekipleri ‘Kimyasal madde alarmı’ verdi. Hacı Hasanlı Mahallesi 704 Sokakta bulunan İnci Apartmanında yaşanan olayda olay yerine ilk gelen polis ekipleri zarfı açan aile hariç tüm apartman sakinlerini tahliye etti. Apartmanda sadece 4 kişilik mektubu açan aile ve onlarla iletişime geçen bir komşuları olmak üzere 5 kişi apartmanda bekletildi. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek apartman içinde 5 şahıs üzerinde kimyasal ve biyolojik ölçümü yaptı. Ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlamayan AFAD ekipleri tedbiri elden bırakmayarak 5 kişiyi apartman önüne kurduğu arındırma çadırına aldı. Teker teker çadıra alınan 5 kişi üzerleri soyularak arındırma sıvı maddeleri ile yıkandı. Elbiseleri özel torbalara alınan 5 kişi daha sonra AFAD ekiplerinin verdiği kıyafetlerle çadırdan çıkartılarak ambulanslara taşındı. 5 kişi arındırma işleminin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada karantina altına alındı.

“Biyolojik ve kimyasal maddeye rastlamadık”
Konuyla ilgili bilgiler veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, “112’ye gelen bir ihbar oldu. Kimliği belirsiz bir kişiden gelen bir zarf var. Bir ailemize, genç kızımıza. Genç kızımız zarfı alıp eve getiriyor ve evde açtıktan sonra da bazı belirtiler, vücutta belirtiler meydana geliyor. Bize haber verdiler. Biz de burada geldik. Bizim KBRN ekibimiz buraya geldik ve arkadaşlarımız içeri girdi. Gerekli ölçümleri yaptı. Kimyasal ve biyolojik ajan ölçümleri yaptık ve yapılan ölçümlerde kimyasal ve biyolojik ölçüme rastlayamadık. Negatif çıktı testlerimiz. Ama biz numuneyi aldık şu anda. Ankara’ya ilgili birime göndereceğiz. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından ilgili birime gönderilecek. Biz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne teslim edeceğiz numuneyi. Numune Ankara’ya gönderilecek ve teste tabi tutulacak. Eğer orada bizim ölçemediğimiz başka bir ajan, biyolojik veya kimyasal ajan çıkarsa ondan sonra evin içerisini arındırma yapacağız. Şu anda aileyi arındırdık. 5 kişi var burada. Hepsini teker teker arındırma çadırımızda arındırdık ve hastaneye sevk ettik. Hastanede karantina altına alındılar. Sağlık yönünden tedavileri sürdürülecek. Ama aileyi eve almayacağız. Test sonuçları belli olduktan sonra negatif çıkarsa zaten bir sorunumuz yok. Ama tespit edemediğimiz bir madde çıkarsa daha sonra bizim üst birimlerden gerekli yardımları alarak buranın arındırmasını da yaparak olayı çözeceğiz” dedi.
Olayla ilgili soruşturma, araştırma ve incelemeler sürüyor.

AKSARAY

24 Kasım 2019 Pazar

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