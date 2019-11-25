Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu

DHA

AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen Köse ailesinin evi, mühürlendi. Hastaneye kaldırılan ve karantina noktasına alınan İlyas Köse, eşi, 2 çocuğu ile yardıma gelen komşularının tedavisi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelenmek üzere numune aldığı tozun, şarbon olabileceği belirtildi. 

AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen Köse ailesinin evi, mühürlendi. Hastaneye kaldırılan ve karantina noktasına alınan İlyas Köse, eşi, 2 çocuğu ile yardıma gelen komşularının tedavisi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelenmek üzere numune aldığı tozun, şarbon olabileceği belirtildi. 
Olay, dün akşam, Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. 1 haftadır İstanbul'da olan ve dün Aksaray'a dönen İlyas Köse, iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı gören Köse, yerden alıp, evine gitti. Köse, evde zarfı açınca içinde toz olduğunu fark etti. Bir süre sonra İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) tozdan etkilendi. İlyas Köse, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbarla eve gelen polisler, zarftan çıkan tozun şarbon olabileceği şüphesiyle AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye etti ardından da bina önüne dezenfeksiyon işlemleri için arınma çadırı kurdu. Özel kıyafetlerini giyen AFAD görevlileri, dezenfeksiyondan geçtikten sonra bina ile evin içinde kimyasal ve biyolojik madde ölçümü yaptı. Ölçüm sonucu herhangi bulguya rastlanılmadı. Köse ailesi bireyleri ile yardıma gelen komşuları Bahtişen Altın (56) özel kıyafet giydirilip, arınma çadırında dezenfekte edildi. 5 kişi, daha sonra sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede karantina noktasına alınan 5 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
EVİN KAPISI MÜDÜRLENDİ
Öte yandan zarftan çıkan tozdan alınan numune, AFAD ekiplerince incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ailenin kaldığı evin kapısı ise tozun ne olduğu belirlenene kadar mühürlendi.   

AKSARAY

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da kimyasal biyolojik ve şarbon alarmı
YEREL HABERLER Aksaray’da kimyasal biyolojik ve şarbon alarmı
Aksaray'da gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği (1)
YEREL HABERLER Aksaray'da gelen zarfın içinde kimyasal madde paniği ...
Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı
YEREL HABERLER Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı
Voleybolcular hastanelik oldu, maç ertelendi
YEREL HABERLER Voleybolcular hastanelik oldu, maç ertelendi
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir ...
Bakan Ersoy: "Ihlara Vadisi’nde teleferikle ilgili bir çalışma var"
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: "Ihlara Vadisi’nde teleferikle ilgili ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X