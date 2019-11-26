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Aksaray’da et tesisleri denetleniyor

İHA

Tarım Orman Bakanlığının 25 ve 30 Kasım tarihleri arasında başlattığı denetim seferberliğinin Aksaray bölümünde et ve et işleme tesisleri denetimden geçiyor.

Aksaray’da et tesisleri denetleniyor

Tarım Orman Bakanlığının 25 ve 30 Kasım tarihleri arasında başlattığı denetim seferberliğinin Aksaray bölümünde et ve et işleme tesisleri denetimden geçiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm yurtta gıda işletmelerine yönelik 2530 Kasım arası devam edecek denetim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Aksaray’da da harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, lokantalar ve et tesislerine ani baskınlar yaparak denetimden geçiriyor. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler işletmeleri didik didik denetliyor. Denetimler esnasında işletmelerin ellerinde bulunan et ve tavuk ürünlerinin hijyenik olup olmadığı, saklama koşulları, havalandırmaları, çalışanlarının sağlık belgeleri gibi bir çok konu denetleniyor. Yapılan denetimlerin diğer gıda firmalarında da devam edeceği öğrenilirken, Tarım ve Orman Müdürü Saklav, il genelinde tüm işletmelerin denetleneceğini vurguladı.

AKSARAY

26 Kasım 2019 Salı

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