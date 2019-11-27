Başkan Dinçer iletişim fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde akademik öğrenim gören üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kariyer Sohbetleri adlı programda Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Seyfullah Gümüşok, Müdürü Yardımcıları Öğretim Görevlisi Esra Soyu, Öğretim Görevlisi Oğuzhan Demiray ve öğrenciler Belediye Başkanı Evren Dinçer ile biraraya geldi. Zinciriye Medresesi toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada Başkan Dinçer, gençlere Aksaray Belediyesi olarak hayata geçirmek istediği projeler hakkında bilgi verdi. Aksaray Üniversitesinde öğrenim gördüğü dönemde mevcut üniversitenin şartlarından bahseden Evren Dinçer, üniversite eğitiminden sonra kariyer hayatından bahsetti. Aksaray’ın kent estetiği hakkında öğrencilere bilgi aktaran Evren Dinçer Aksaray da tanıtılmayı bekleyen değerlerin ön plana çıkartmak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Aksaray Belediyesi olarak hayata geçirilmek istenilen projelerde gençlerin fikirlerinin önemli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Evren Dinçer üniversiteli gençlere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti. Gençlerin sorularına cevap veren Belediye Başkanı Evren Dinçer programa katılımlarından dolayı Öğretim Görevlisi Seyfullah Gümüşok’a, Öğretim Görevlisi Esra Soyu’ya, Öğretim Görevlisi Oğuzhan Demiray’a ve öğrencilere teşekkür etti.

AKSARAY 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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