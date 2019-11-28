Öğrenciler derste, polis devriyede

Aksaray’da okul bölgesinde, park ve bahçelerde görev alan okul timleri, ortaokul, lise ve dengi okullarda güvenliği sağlıyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı okul timleri, orta, lise ve dengi okulların çevresinde görev alarak güvenliği sağlıyor. Ders saatlerinde okulların etrafında ve parklarda yaya olarak devriye atan okul timleri bölgede bulunan tüm şahısları kontrolden geçiriyor. Eğitim alanlarında geniş güvenlik önlemleri alan okul timleri, şüpheli gördükleri şahısların üst aramasını yaparak, yine şüpheli gördüğü araçları da bir bir denetimden geçiriyor. Okul önlerinde yaşanan öğrenci kavgalarının önlenmesi, okula dışarıdan gelen şahısların müdahalesinin önlenmesi ve olabilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla tedbirler alarak okul timlerini kuran asayiş şubesi, eğitim öğretim gören öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlıyor.

AKSARAY 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

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