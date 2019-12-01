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Analiz laboratuvarıyla sütün kalitesi arttırılırken, üreticilere 7,5 trilyon destek ödendi

İHA

Aksaray'da süt analiz laboratuvarının hizmete girmesi ile birlikte süt kalitesi yüzde 40 oranında artırılırken, süt analizi yaptıran üreticilere ise devlet tarafından hayvan başına 150 lira analiz desteği verildi. Bu kapsamda Aksaray'da 50 bin anaç hayvan için 7,5 trilyon destek sağlandı.

Analiz laboratuvarıyla sütün kalitesi arttırılırken, üreticilere 7,5 trilyon destek ödendi

Aksaray’da süt analiz laboratuvarının hizmete girmesi ile birlikte süt kalitesi yüzde 40 oranında artırılırken, süt analizi yaptıran üreticilere ise devlet tarafından hayvan başına 150 lira analiz desteği verildi. Bu kapsamda Aksaray’da 50 bin anaç hayvan için 7,5 trilyon destek sağlandı.
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da sektörle ilgili gelişmeler sürerken, insanlara daha kaliteli süt ve süt ürünleri sunmak için sütteki kalitenin artırılması amacıyla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan süt analiz laboratuvarı ile sütün kalitesi geçmiş yıllara oranla yüzde 40 seviyesinde artırıldı. Bununla birlikte yaklaşık 50 bin anaç hayvanın süt analizi yapılırken, devlet tarafından hayvan başı 150 TL olmak üzere toplam üreticilere 7,5 trilyon destek ödendi. Böylelikle hem sütün kalitesi arttı, hem de üreteciler daha kazançlı çıktı.

“Amacımız kaliteli süt üretmek, üreticilere kazandırmak”
Konuyla ilgili bilgiler veren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, süt analizinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, kurulan süt analiz laboratuvarı ile geçmiş yıllara oranla sütün kalitesini yüzde 40 oranında artırdıklarını söyledi. Başkan Kayan, süt analizi yaptıran üreticilere de devlet tarafından hayvan başına 150 TL destek ödemesi yapıldığına dikkat çekerek, “Tabi her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerimizin hayvanlarının sütlerini analiz ettiriyoruz. Buradaki amaç sütün kalitesini artırmak, üreticilere daha fazla para kazandırmak, ülkeye kaliteli süt üretimini çoğaltmak ve bu kaliteli süt üretiminde de piyasalara daha kaliteli ürünler sürmek. Tabi buradaki diğer amaçlarımızdan birisi de üniversite ve damızlık birliği arasında yapılan iş birliği sonucunda Aksaray Üniversitemizde laboratuvar kurduk. Bu anlaşmalar kapsamında yılda 100 bine yakın süt analizi yapılmakta. Bu analizlerin neticesinde üreticilerimize ayriyeten süt analizi yaptırdıkları için hayvan başına 150 TL ek destek devlet tarafından verilmekte. Bu desteğin karşılığında 50 bin anaç hayvana aşağı yukarı destek sağlamaktayız. Bu da Aksaray'ımızda 7,5 trilyon gibi bir rakam girdisi sağlıyor. Tabi gönül ister ki bütün üreticilerimiz bu analizleri yaptırsın ve daha kaliteli sütler üretsin ama devletimizin koymuş olduğu bir standart var. 10 baş sağılır ve üzeri olanlara bu analizi yaptırma şartı var. Buradaki amaç hem sütün kalitesini artırmak, hem de üreticiyi desteklerden faydalandırmak ve Aksaray’a daha fazla girdi sağlayabilmek. Neticeye baktığımızda da bu oranların gerçekten önceki dönemlere göre yüzde 3040’lık gibi sütteki kalitenin artışı sağlandı” dedi.

“Süt analizlerini online sistem ile merkez birliğine gönderiyoruz”
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selim Sırakaya ise, süt analizinin her alanda önemli olduğunu belirterek, “Süt analizinin faydalarını sıralayacak olursak üreticimiz buradaki süt analizlerine göre kendi işletmesinin durumunu tespit edip buna göre besleme rejimlerini düzenleyebilir. Süt kalitesinin artırılmasına yönelik besleme rejimleri yapabilir. İşletmesinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Bu şekilde, bizim buradan aldığı sonuçlarla kedi işletmesindeki sıkıntıları giderebilir. Biz burada Aksaray Üniversitesi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa bir protokol ile kurduğu ve akredite bölgede tek laboratuvar. Bölgede tek olması nedeniyle Konya, Kayseri, Niğde, Karaman ve çevre illerdeki sütlerin analizleri de yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yağ, protein, laktoz, kuru madde, somatik hücre, donma noktası gibi analizler yapılmakta. Bu analizleri burada yaptıktan sonra online sistem ile merkez birliğine gönderiyoruz. Merkez birliğindeki değerlendirmeden sonra tarım bakanlığı buradaki sütlere teşvik verilip verilmemesine karar veriyor. Süt analizi, sütler analiz edildiği zaman bunun kalite parametreleri belirli kriterlere göre veriliyor. Sütün yüzde 3,5’tan aşağıya yağının olmaması gerekir. Veya protein değerlerinin 3,23,3’lerden aşağı olmaması, somatik hücre değerinin 500 binden aşağı olması sütün kaliteli olduğunun göstergesi. Kaliteli süt ile kaliteli ürün elde edebiliriz. Daha kaliteli peynir, tereyağ elde edilebilir. Daha kaliteli süt ürünleri elde edilebilir. Süt analizlerine göre en önemli şeylerden biri de insanlar, hayvanların beslenme durumlarının gözden geçirebilirler” şeklinde konuştu.

AKSARAY

01 Aralık 2019 Pazar

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