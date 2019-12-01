Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY´da minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1213 Sokak'ta meydana geldi. Ziya Kalkan (27) yönetimindeki 68 HC 720 plakalı otomobil, Alahattin Dartar'ın (39) yönetimindeki 16 SV 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada otomobilde bulunan Önder Şener (29), Hafız Şener (24) ile minibüsteki Gülşen Ermiş (56), Elif Gül (5),Elisa Gül (2), Efe Gül (7) ve Ezgi Finans (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.OTOĞRAFLI



AKSARAY 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.