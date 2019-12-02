Başkan Dinçer, 21 yıl önce mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 21 yıl önce mezun olduğu lisede öğrencilerle bir araya gelerek, okulun bayrak törenine katıldı.

Eğitimöğretime büyük önem veren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, geçtiğimiz hafta ilkini gerçekleştirdiği okullarda düzenlenen bayrak törenine katılım sağlamaya devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 1998 yılında mezun olduğu Aksaray Merkez Anadolu Lisesinin bayrak törenine katıldı. Aksaray Lisesine gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, okul müdürü Mehmet Emin Görgülü ve öğretmenler tarafından karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye başkanı Evren Dinçer, “21 Yıl önce mezun olduğum okuluma geldim bugün. Biz de sizler gibi bu saflarda yer alıp İstiklal Marşını söylüyorduk. Daha sonra üniversiteye girdik. İş hayatımızdan sonra bugünde belediye başkanıyız. Sizlerin hepinize böyle bir hedef koymanızı, böyle bir amaç edinmenizi tavsiye ediyorum. Örnek rol modeli olmak açısından bugün sizlerin yanındayız. Derslerinizde başarılar diliyorum. Bilhassa 12. sınıf öğrencilerimize yakın biz zamanda ikinci dönemde girecekleri üniversite sınavında başarılar diliyorum. Derslerinize iyi çalışın. Özellikle bugünlerin kıymetini iyi bilin. Aksaray Lisesi, Aksarayımızın en temel, en birinci en eski lisesidir. Bir kez daha hepinize iyi dersler ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bayrak töreninin ardından öğretmenlerle bir süre sohbet eden başkan Dinçer, sınıfları da ziyaret ederek öğrencilerle hasbıhalde bulundu. Başkan Evren Dinçer, 21 yıl önce eğitim gördüğü sınıfına bu kez belediye başkanı olarak gitti ve kendi sırasına oturarak anılarını anlattı.

AKSARAY 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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