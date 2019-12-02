ASÜ öğrencileri organ nakli konusunda bilgilendirildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, ASÜ’de öğrencilerle bir araya gelerek organ nakli hakkında bilgilendirme yaptı.

ASÜ Tıp Fakültesi’nin, ASÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile düzenlediği “Organ Nakli Bilgilendirme Konferansı”nda konuşan Dekan Özkan, Türkiye’de organ bağışının giderek geliştiğini, ancak henüz istenilen düzeyde olmadığını anımsattı. Bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerine dikkat çeken Prof. Özkan, “Konferanslar ve benzeri çalışmalarla organ naklinin ne denli önemli bir husus olduğunu anlatmaya ve konuya dair merak edilenleri cevaplamaya çalışıyoruz. Hastalıkları ilaçla tedavi edebiliyoruz, ancak organlar iflas ettiğinde onun yerine yenisini koyacak bir teknoloji henüz gelişmedi. Keşke hücre kültürü ile yedek organlar yapabilsek Ama şu anda kalp, akciğer, karaciğer ya da böbrek gibi organların yedekleri, sadece diğer insanlar. Organ nakli konusundaki duyarlılığın daha da gelişmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz” dedi.

Selamlama konuşmasının ardından Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami Bostan, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Onur Karaca ve Organ Nakli Koordinatör Yardımcısı Mevlüde Öztürk; organ bağışı, nakil süreci, hukuki boyut ve aile görüşmesi gibi konularda bilgiler verdi.

AKSARAY 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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