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ASÜ Rektörü Şahin: “Hedefimiz, engelsiz bir kampüs oluşturmak”

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları sadece 3 Aralık Engelliler Gününde gündeme almadıklarını, yılın her günü bu meselelere samimiyetle kafa yorduklarını ve engelsiz bir kampüs hedeflediklerini söyledi.

ASÜ Rektörü Şahin: “Hedefimiz, engelsiz bir kampüs oluşturmak”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları sadece 3 Aralık Engelliler Gününde gündeme almadıklarını, yılın her günü bu meselelere samimiyetle kafa yorduklarını ve engelsiz bir kampüs hedeflediklerini söyledi.
ASÜ Rektörü Şahin, farklı okullarda eğitimöğretim gören engelli öğrencilerle, düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Herhangi bir konuya dikkat çekmek için belirli günlerde bir takım programlar yapıldığını, bunun iyi tarafının, meseleye daha önce hiç dikkat etmemiş olanların gündemine bu meseleyi taşımak olduğunu kaydeden Şahin, “Anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü, engelliler günü Bu günler bir şekilde çeşitli etkinliklerle değerlendirilir, meselelere dikkat çekilir ve etkinlik bittiğinde ‘ödevlerimizi tamamladık’ rehaveti oluşabilir. Oysa o etkinlikler tamamlandığında da hayat devam ediyordur. Bu tarz günleri değerlendirirken ana mesajı ve sorumluluklarımızı unutmamak lazım” dedi. ASÜ’de, engelliler konusunu sadece 3 Aralık günü konuşulan bir mesele olarak görmediklerini ve yılın her günü bu işlere kafa yoran bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Rektör Şahin, ASÜ’nün, engellilerin de özel olarak tercih ettiği bir üniversite olmasını arzu ettiklerini ve o noktaya doğru ciddi biçimde ilerlediklerini söyledi.

"Yeşil ve mavi bayrak için 2020 ve 2021 yıllarında başvurular yapılacak"
Yaptıkları bir takım fiziki düzenlemeler ve ulaşımı kolaylaştıran çalışmaların ardından, mekanda erişim anlamına gelen Turuncu Bayrak ödülü aldıklarını anımsatan ASÜ Rektörü Şahin, “Biz, ‘erişimle alakalı sorunları çözelim ve turuncu bayrak alalım’ demedik. İşimizi gönülden yaptık ve organik şekilde ilerleyen bir süreç sonunda ödül geldi” dedi.
2020 yılında eğitimöğretim ortamlarının engellilere uygun hale getirilmesi ve 2021 yılında sosyal etkinliklerin engellilere uygun hale getirilmesini kapsayan süreçleri simgeleyen Mavi ve Yeşil Bayrak başvurularında da bulunacaklarını belirten Prof. Şahin, “Sadece ulaşımı çözmek tek başına yeterli değil. Derslerin, ders ortamlarının, ders materyallerinin engel durumlarına göre düzenlenmesi ve örneğin işitme engelli bir birey için sosyal etkinliğin işaret diline çevrilmesi gibi alanlarda da çalışmaların tam manası ile tamamlanması gerekiyor. Biz, bu hususta da tüm imkânlarımızla ve en önemlisi samimiyetimizle çalışıyoruz. İnşallah 20202021 yılları içinde bu işleri de tamamlamış olacağız” dedi.

“Engelli birey için üniversite dönemi, ders ve sınavlardan ibaret olmamalı”
ASÜ Engelsiz Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Önder İşlek de, öğrencilerin, yaşadıkları sorunlara dair tereddüt etmeden kendilerine ve üst yönetime ulaşabileceklerini kaydetti. ASÜ’de üst yönetimin bu manada önemli çalışmalar yaptığını anımsatan İşlek, “Kendim de görme engelliyim ve öğrencilik dönemimde ben de bir takım sorunlarla karşılaştım. Üniversite, sadece derslere girmek ve sınavları geçmekten ibaret değil. Benim için üniversite, engellilerin de engeli olmayan öğrencilerle eşit imanlara sahip olması ve hayata katılmasıdır. Üniversitemizde yöneticilerimize hiç tereddüt etmeden sorunlarımızı anlatıyor ve imkânlar ölçüsünde bunların çözülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Amacımız, engelli bireylerin dolu dolu bir üniversite hayatı yaşamalarına katkı sağlamaktır. Bu manada fakülte temsilcisi hocalarımızın da değerli katıkları var” dedi.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Özçifçi ve Prof. Dr. Engin Deligöz’ün de katıldığı kahvaltı programının sonunda, engelli öğrenciler söz alarak talep ve sorunlarına dair bilgiler aktardı.
Şahin, ASÜ Engelsiz Birim Koordinatörlüğü mensuplarına, Fakülte temsilcilerine ve öğrencilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

AKSARAY

03 Aralık 2019 Salı

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