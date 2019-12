AK Parti heyeti Güzelyurt ilçesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı M. Mehmet Tüzün ve il yönetimi ile birlikte Güzelyurt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı M. Mehmet Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Murat Günalp ile birlikte Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu’nu ziyaret etti. Samimi ortamda geçen ziyarette İl Başkanı Altınsoy, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Aksaray’ın ve Güzelyurt’un hizmetinde olacaklarını belirterek, “İl ve İlçe teşkilatlarımızla, Aksaray Belediyesi ve tüm İlçe belediyelerimizle ortak paydamız, tek sevdamız, bu aziz millete hizmetkâr olmak. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, hizmet üretmeye ve her zaman hemşehrilerimizin faydasına, değerlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir süre Belediye Başkanı Demircioğlu ile görüşen heyet daha sonra ilçe teşkilat binasına geçti. İl Başkanı Altınsoy ve beraberindekiler burada İlçe Başkanı Murat Günalp ve yönetimi ile partililer tarafından karşılandı. AK Parti’nin büyük ve fedakar bir aile olduğuna işaret eden Altınsoy, “Davamızı bir adım daha ileriye taşıyabilmek için elinden geleni yapanlardan Allah razı olsun. AK Partimizin Türkiye siyasetine kazandırdığı en önemli geleneklerden biri de istişare ve değerlendirmedir. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemeyiz. Elbette eksikler giderilir, hatalar düzeltilir. Önemli olan bu büyük ailede hizmet heyecanını, samimiyetini, azmini, gayretini kaybetmemektir. İnşallah bu tür toplantılarımızı tüm ilçelerimizde yapacağız” dedi.



“2023 vizyonuyla AK Partimizin çıtasını çok daha güçlü tutacağız”

Konuşmasının devamında kongre sürecini de değerlendiren Başkan Altınsoy, “Teşkilat olarak bu süreci hassasiyetle sürdürüyoruz. 2023 vizyonuyla AK Partimizin çıtasını çok daha güçlü tutacak. Bu davaya gönül vermiş kardeşlerimizin belirlenmesinde teşkilatlarımıza büyük görevler düşmekte. Her bir vatandaşımızın değerlerini çok iyi bilen, toplumun her kesimini kucaklayan, adalet duygumuza, ahlakımıza, ülkemize hizmet aşkımıza sahip çıkacak en önemlisi ise ilçelerimizin ve beldelerimizin yerel sorunlarını çözümü noktasında katkı sağlayacak kardeşlerimizle yola çıkarak, büyük bir özveriyle 2023’e doğru yürümemiz gerekiyor. Partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarıyor olmasıdır. Bizim siyasi anlayışımızda öyle sıkı sıkıya koltuğa yapışma asla söz konusu değildir. Bizim için siyaset; ülkemize ve Aksarayımıza hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Yeter ki kendi içimizde, sadakat ve teslimiyeti gerçekleştirebilelim” diye konuştu.

Daha sonra mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek istek talep ve görüşleri dinleyen Altınsoy, her zaman milletin içinde olan bir parti olduklarını vurgulayarak, “Bu toplantıya iştirak ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi muhtarlarımızı üzerseniz bizi üzersiniz. Muhtarlar demokraside kılcal damar görevi yapıyor. Muhtarların derdi, bizim derdimizdir. Ayrıca muhtarlık görevine seçilen muhtarlara devletimize, milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Özellikle muhtarlarımız vatandaşımıza köylerine ve mahallelerde hizmet etmeleri elbette çok kutsal bir görev icra ediyorlar. Sizler bölgenizdeki sorunları bizlere, bizlerde ilgili mercilere ileterek halkımıza, milletimize hizmet edeceğiz. AK Parti İktidarları döneminde köylerimize yapılan yatırımlar Cumhuriyet tarihiyle kıyaslanmayacak kadar çoktur. Köylerimizde birçok sorunu çözdük. Ama elbette eksiklerimiz vardır. Onları da tamamlamak için beraberce çalışacağız” şeklinde konuştu.

