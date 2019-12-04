Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Aksaray’da bir lojmanın bahçesinin tel örgüsüne kafası sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Adliye Lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adliye Lojmanlarına tel örgülerinden girmek isteyen köpek, kafasını zorla soktuğu bahçenin tel örgüsünden çıkaramadı. Havlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma cihazıyla demir parmaklıkları ayırarak kısa sürede köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek yeniden özgürlüğüne kavuşurken vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

AKSARAY 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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