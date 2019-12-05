Ihlara Vadisi, beyaza büründü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Vadinin kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.

Kapadokya´nın başlangıç noktasında bulunan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. 349 basamakla inilen 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte vadide ziyaretçileri etkileyen manzara oluştu.





AKSARAY 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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