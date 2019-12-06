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Aksaray’da veteriner klinikleri denetendi

İHA

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren veteriner klinikleri denetlendi.

Aksaray’da veteriner klinikleri denetendi

Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren veteriner klinikleri denetlendi.
Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren veteriner kliniklerini denetledi. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’ın da katıldığı denetimlerde kliniklerinde bulunan tıbbi ürünlerin yanı sıra ereçete, ilaç takip sistemleri kontrol edildi. Veteriner kliniklerinin gerek fiziki şartları gerek sağlığa uygunluk koşulları denetimde öncelikli konular arasında yer alırken, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının yapılan tüm işlerin yasal çerçeveler içerisinde olmasını sağlamak ve bu kapsamda il müdürlüğü kapsamında bulunan tüm işletmelerin sıkı denetimlerden geçirildiğini kaydetti.

AKSARAY

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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