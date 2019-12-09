Ödenmemiş faturalar nedeniyle susuz kalan köy halkı yardım bekliyor

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Aksaray’ın merkeze bağlı Sevinçli köyü hidrofor elektriğinin kesilmesiyle susuz kalırken, sokak çeşmelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Aksaray'ın merkeze bağlı 550 hane ve bin 800 nüfuslu Sevinçli köyünde yaklaşık bir haftadır su sorunu yaşanıyor. Ödenmemiş faturalar nedeniyle bu hale düştüklerini anlatan köy sakinleri, ellerinde bidonlarla sokak çeşmesinde su sırası bekliyor. Emet Yeşil (65) ise, “Şimdi araba tutuyoruz, arabayla çekiyoruz suyumuzu. Ne yapalım?” ifadelerini kullandı. Köy halkı sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor

AKSARAY 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:13

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