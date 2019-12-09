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Başkan Altınsoy: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

İHA

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dedi.

Başkan Altınsoy: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” dedi.
Başkan Altınsoy, “İnsan hakları evrensel beyannamesinin Birleşmiş Milletlerde kabul edilmesi ile her yıl tüm Dünya’da insan hakları günü 10 Aralık ta kutlanmaktadır. Bizler millet olarak Şeyh Edebali’nin 1300 yılında Osman Gazi’ye nasihati olan “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunu kendimize ilke edinmiş, demokrasimizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması hususunda gayretler göstermişizdir. Bu sebeple AK Parti iktidarında vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanmaları için yeni kanunlar çıkartarak önemli reformları hayata geçirdik. Daha önceleri başörtü zulmü varken çıkartılan kanunlar ile bunun önüne geçtik. Bu sadece insan hakları adına bir örnek teşkil eden AK Parti iktidarı döneminde yapılan yeni uygulamalardan bir tanesi. Bizler ilimizde vatandaşımızın hizmetkârı olma yolunda çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Yine ilimizde insan hakları alanında tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

AKSARAY

09 Aralık 2019 Pazartesi

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