ASÜ Rektörü Şahin öğrencilerle buluştu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Fen Koleji öğrencileriyle bir araya geldi.

Kuşaklar arası farklar münasebetiyle bazen büyüklerin nasihatlerinin gençler tarafından yeterince anlaşılamadığını kaydeden ASÜ Rektörü, “Aslında büyüklerin yaptıkları, kendi hayatları içerisinde karşılaştıkları tecrübeleri anlatmak. Ama çoğu zaman iki kuşak, temel bir takım farklar münasebetiyle birbirini yeterince anlayamıyor. Bunlar bakış açımızı değiştirerek aşılabilir. Örneğin; annebabalar çocuklarının eğitim hayatında en çok ‘kaç soru çözdün, sınavdan kaç aldın?’ gibi sorular soruyor. Bunun bir ölçüde değişmesi gerekiyor. Belki, ‘bugün birisine iyilik yaptın mı?’ diye sormak çok daha anlamlı olur” dedi.

Hayatı tanımak ve geleceğe hazırlanmak gerekliliğine de dikkat çeken Prof. Şahin, bunun bir parçasının dersler olduğunu, ancak hayatı tecrübe etmenin sadece derslerle sınırlı olmadığını vurguladı. Kişinin, yaz tatili dönemlerinde, yapabileceği bir iş kolunda çalışmasının ona önemli bir tecrübe kazandıracağını belirten Şahin, şöyle devam etti: “Sınavlar dışındaki hayatı da tanıyın. Bugün annebabalarınız sizler için pek çok imkan sunuyor. Onların bunu sağlarken neler yaşadığını anlayabilmek için çalışmak gerekiyor. Mesele burada sadece para kazanmaya ihtiyaç duyup duymamak da değil. Gelecekte herkes bazı işler yapacak ve kendi hayatını kazanacak. Tatil dönemlerinde çalışmak; yeni ortamlar tanımak, sosyalleşmek, başka insanlarla diyalog halinde üretim içinde bulunmak gibi deneyimleri sizlere kazandıracaktır” diye konuştu.

Program plaket takdiminin ardından sona erdi. VİA Fen Koleji’nin yeni kurulduğunu ve eğitimöğretime henüz başladığını anımsatan Rektör Şahin, Kolej Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Derin, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Altınsoy ve Okul Müdürü Nafiz İlgün’e davetleri için teşekkür ederek, başarılar diledi.

AKSARAY 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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