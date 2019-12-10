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Evleri yanan İranlı çift, gözyaşlarına boğuldu

DHA

AKSARAY'da pazara alışverişe giden İran uyruklu Mılad Rastak (34), eşi Muda Rastak (30) döndüklerinde evlerinin yandığını görünce ağladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. 

AKSARAY'da pazara alışverişe giden İran uyruklu Mılad Rastak (34), eşi Muda Rastak (30) döndüklerinde evlerinin yandığını görünce ağladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. 
Yangın, saat 16.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi 1348 Sokak´ta 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Mılad Rastak, eşi Muda Rastak ve çocuklarıyla pazara alışverişe gitti. Bu sırada evin yatak odasındaki elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine durumu fark eden komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, içerde kimse olmayınca kapıyı kırıp, müdahale etti. Alevler ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürülürken, evin bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Pazar dönüşü evinin yandığını gören Muda Rastak ve eşi Mılad Rastak, gözyaşlarına hakim olamadı. Rastak çiftini komşuları sakinleştirdi.

AKSARAY

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:53
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