Kanser hastası 2 çocuk annesi AKMEK kursu ile geleceğe umutla bakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kanser hastası 2 çocuk annesi AKMEK kursu ile geleceğe umutla bakıyor

İHA

Aksaray'da 7 yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve 5 yıl öncede trafik kazası sonucu beyin travması geçiren 2 çocuk annesi Şeyda Coşkun, Aksaray Belediyesinin açtığı Aksaray Beledieysi Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ile şimdi geleceğe umutla bakıyor.

Kanser hastası 2 çocuk annesi AKMEK kursu ile geleceğe umutla bakıyor

Aksaray’da 7 yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve 5 yıl öncede trafik kazası sonucu beyin travması geçiren 2 çocuk annesi Şeyda Coşkun, Aksaray Belediyesinin açtığı Aksaray Beledieysi Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) ile şimdi geleceğe umutla bakıyor.
AKMEK her yıl binlerce kursiyeri meslek ve sanatla buluşturuyor. AKMEK ile kendi işini kuranların yanında birçok kişi kişisel gelişimlerine katkı sağladı ve mesleki beceri kazandı. Meslek ve sanat kursları, boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler hanımlara önemli fırsatı sunarken birçok hanım meslek veya sanat öğrenmenin yanında yeteneklerini keşfetme imkanı buldu.
5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda kafa travması yaşayan ve tedavi sonrasında eşinin desteğini alarak AKMEK’e kayıt yaptıran 52 yaşındaki Şeyda Coşkun, yağlı boya kursuna devam ettiği süre boyunca AKMEK’i çok sevdi. Kurslar motivasyonunu arttırdı. Arkadaşları ve hocalarının katkılarıyla çini ve porselen boyama kurslarına kayıt yaptırdı. Şimdide kayıt rölyef kursuna devam ediyor.
AKMEK’e kursları ile moral bulduğunu söyleyen Şeyda Coşkun, “Daha öncesinde kanser hastalığına yakalanmıştım. 2015 senesinde trafik kazasında kafa travması yaşadım. Hafıza problemlerim başladı. Eşimin desteği ile AKMEK’e geldim. Burada moral buldum, unutkanlığım azaldı. Arkadaşlarımı ve hocalarımızı çok sevdim. Son 5 yıldır her dönem yeni bir kursa kayıt oldum” dedi. AKMEK bünyesinde açılan kursların hanımlar için bir fırsat olduğunu değerlendiren Şeyda Coşkun, “Burada geldiğim için çok memnunum. Çünkü insanların bir takım sıkıntıları olabiliyor. Ama burada yaptığımız işlerle sıkıntımızı unutuyoruz. Yaptığımız işleri arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Sohbet ediyoruz. Hocalarımız zaten bizlerle hep yakından ilgileniyorlar. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum bizlere böyle bir imkanı sunduğu için. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum böyle yerlerin açılmasına öncülük ettiği için” ifadelerini kullandı.
Özellikle hanımların yoğun ilgi gösterdiği AKMEK 2019 2020 döneminde 5 farklı merkezden kursiyerlerine hizmet veriyor. AKMEK Merkez binası olmak üzere Kültürpark Spor Salonu, Selime Sultan, Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkezi ve geçtiğimiz günlerde açılan Necmiye Sultan Kadın Aktivite ve Etkinlik Merkezinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı branşlarda kurslar devam ediyor.

AKSARAY

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da alkollü mekanlar denetlendi
YEREL HABERLER Aksaray’da alkollü mekanlar denetlendi
Polisi gören 2 kişi, çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Polisi gören 2 kişi, çaldıkları malzemeleri bırakıp ...
Evleri yanan İranlı çift, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Evleri yanan İranlı çift, gözyaşlarına boğuldu
Aksaray’da elektrikli soba yangına neden oldu
YEREL HABERLER Aksaray’da elektrikli soba yangına neden oldu
Hüseyin Altınsoy: “Ekonomik saldırıları boşa çıkardık”
YEREL HABERLER Hüseyin Altınsoy: “Ekonomik saldırıları boşa ...
Rektör Şahin, öğrencilerle voleybol maçı yaptı
YEREL HABERLER Rektör Şahin, öğrencilerle voleybol maçı yaptı
Genç polis atış yaparken kazara annesini vurdu
YEREL HABERLER Genç polis atış yaparken kazara annesini vurdu
Aksaray’da semt pazarları zabıtanın kontrolünde
YEREL HABERLER Aksaray’da semt pazarları zabıtanın kontrolünde
Başkan Dinçer, bayrak töreninde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Dinçer, bayrak töreninde öğrencilerle buluştu
ASÜ Rektörü Şahin öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin öğrencilerle buluştu
Başkan Altınsoy: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X