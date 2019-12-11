Aksaray’da ByLock operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye ve engellemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, haklarında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen ihraç öğretmen R.A. (33) ve eşi Z.A.'nın (33) Aksaray’da bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Aksaray merkezde bulunan ikamete yönelik operasyon düzenleyen TEM ve KOM ekipleri ihraç öğretmen olan R.A. ve eşi Z.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorgulanan şüpheliler daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan ihraç öğretmen R.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, ev hanımı olan eşi Z.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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