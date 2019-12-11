Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Y. yönetimindeki 68 AAZ 754 plakalı minibüs, K.K. idaresindeki 68 FH 322 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada K.K. ile otomobilde bulunan M.K. (54), A.K. (23), B.G. (71) ve minibüste yolcu olarak bulunan H.Y. (68) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan B.G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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