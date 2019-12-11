ASÜ, ihtisaslaşmada ilk yılı başarılarla geçti

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında ilk yılın geride kaldığını, ivmenin ilerleyen süreçte çok daha yoğun şekilde artacağını söyledi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında ASÜ’nün 12 Aralık 2018’de beş pilot üniversiteden birisi olduğunu anımsattı. Rekör Şahin, aradan geçen bir yıl içinde yapılan çalışmaları anlatarak, özellikle Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün kurulmasının ardından, sürece dair çalışmaların daha sistemli ilerlemeye başladığını belirtti. Prof. Dr. Şahin, “Üniversitemiz spor ve sağlık alanında ihtisaslaşıyor. Bu kapsamda ilk yılımızı geride bıraktık. Bugün, başladığımız noktaya göre çok daha iyi bir konumdayız. Allah’ın izni ve tüm paydaşlarımızın da katkılarıyla, yarın bugünden daha iyi bir yerde olacağız” dedi. İhtisaslaşma ile Aksaray’ın ve ASÜ’nün bir faz daha yukarı taşınacağını, alan kapsamında üretilecek projelerle şehrin sosyal ve ekonomik ufkunun genişleyeceğini ileten Prof. Şahin, “Biz, şehrimiz ve milletimiz için yeni bir hikâye yazmaya çalışıyoruz. Bu yolda ortaya mutlaka çok güzel işler çıkacak. İlk yılın ardından geriye dönüp baktığımızda önemli bir mesafe kat ettiğimiz görülüyor. Bu, beş yıllık bir süreç. Biz, her günü olabildiğince verimli şekilde değerlendirmenin çabasındayız” dedi.



Üretilen bazı projeler destek almaya başladı

İhtisaslaşmanın ilk yılında somut çıktılar almaya başladıklarını ve farklı projelerin çeşitli destekler aldığını ifade eden ASÜ Rektörü Şahin, bir adet patent başvurusunun yapıldığını belirtti. Ahiler Kalkınma Ajansı’nın (AHİKA), ihtisaslaşma kapsamında hazırlanan “Okçuluk Sporunda Kullanılan Olimpik Yay Geliştirilmesi, İmalatı, Sertifikasyonu ve Pazarlaması” başlıklı projeyi destekleme kararı aldığını, Aksaray Belediyesi ile işbirliği halinde bisiklet yolu projesinin de yine AHİKA tarafından kabul edildiğini anımsatan Rektör Şahin, “Eğitim projeleri de ilk yıl içinde desteklendi. Bu kapsamda sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi derslerini nitelikli bir şekilde verebilmesi adına düzenlenen ‘Sınıf Öğretmenliği Adaylarına Yönelik Beden Eğitimi Bilim Danışmanlığı’ isimli bir TÜBİTAK projesi gerçekleştirildi. Ayrıca ASÜ Spor ve Sağlık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün hazırladığı ‘ÜniversiteSanayi İşbirliğinin Teşvik Edilmesine Yönelik Spor ve Sağlık Alanında Proje Hazırlama Eğitimi’ başarıyla tamamlandı. Öte yandan, ihtisas çalışmalarının ticarileşmesine katkı sağlaması amacıyla kurulması planlanan TEKNOPARK için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları kampüste saha incelemesi yaptı” diye konuştu.



İhtisaslaşmanın İlk Yılında Neler Yapıldı?

İlk yıl, kavramı anlatma, paydaşları bilgilendirme, proje üretilebilecek alanları belirleme, ihtisaslaşma alanıyla uyumlu yeni bölüm ve programlar açma, sportif bir takım etkinlikler düzenleme gibi geniş bir çerçevede çalışmalar yapıldığını belirten Rektör Şahin, faaliyetler hakkında, “İhtisaslaşma payesinin alınmasının ardından hızlı şekilde çalışmalar başladı. Üniversitemizin tüm birimleriyle bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılar yerel idare, kamu kurumları, mesleki birlikler, sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca kampüste, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerimizi kapsayan çalıştaylar gerçekleştirildi. Daha önce ihtisaslaşma çalışmalarına başlayan Üniversitelere ziyaretler gerçekleştirdik ve deneyimlerden istifade ettik. İhtisas Üniversitelerinin hem Düzce, hem de Bingöl’de bir araya geldikleri toplantılara katılım sağladık. Şehirde farklı kurumlarla işbirliği protokolleri imzaladık ve çalışmaların kapsamını genişlettik” ifadelerini kullandı.

İhtisaslaşma alanına vurgu yapan yeni bölüm ve programların açıldığını da belirten Prof. Yusuf Şahin, sportif etkinliklerde de çeşitlilik ve önemli başarıların sağlandığını kaydetti. Okçuluk, salon futbolu, basketbol, güreş alanlarında ASÜ’lü öğrencilerin ulusal ve uluslararası dereceler elde ettiklerini söyleyen Rektör Şahin, dar bölge bisiklet yarışı ve puanlı bisiklet şampiyonası ile yamaç paraşütü şampiyonasının Aksaray’da düzenlendiğini vurguladı.

Rektör Şahin, heyecanı yüksek bir şekilde çalıştıklarını ve sürecin daha iyi noktalara ulaşması adına gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AKSARAY 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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