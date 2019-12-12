İl Başkanı Altınsoy: “2023 hedeflerinin adımlarını atıyoruz”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 2023 hedeflerinin adımlarını attıklarını ve delegelerin coşku ile seçildiğini söyledi.

AK Parti’nin geçmişinden bugüne sürekli yenilik içinde olduğuna değinen AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “İstişare ile ortak akılla bugünlere gelen AK Parti, hep kendini yenileyen ve geliştiren bir siyasi harekettir. Dolayısıyla böyle bir siyasi hareketin içerisinde partimizin çok daha fazla gençleşmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. AK Parti bu milletin ta kendisidir. Mayasında hamurunda bizim milletimiz vardır. Allah’ın izniyle 2023 hedeflerinin adımlarını atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti kurulduğu günden bugüne eşsiz destekleriyle yanında olan Aksaray halkımız da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Aksaray teşkilatları olarak 29 Kasım 2019’da başlayan delege seçim takviminin 15 Aralık 2019 günü sona ereceğini belirten Başkan Altınsoy, delege seçimleriyle birlikte tüm teşkilatların 2023 hedeflerinin adımlarını attığını kaydetti.

İl Başkanı Altınsoy, “14 Aralık Cumartesi günü ilçe teşkilatlarımızın delege seçimini yaparak, Genel Merkezimizin açıkladığı takvim sürecinde seçimlerimizi bitirmiş olacağız. Akabinde de ilçe kongrelerimizi yaptıktan sonra il kongremizi yine Genel Merkezimizin belirlediği takvim içinde gerçekleştireceğiz. Son olarak da Genel Merkez büyük kongremizi de yaparak liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde AK Parti kadroları olarak emin adımlarla ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacağız. Seçimin partimiz, hemşehrilerimiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AKSARAY 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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