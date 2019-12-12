Firari FETÖ’cü uzman çavuş yakalandı

Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında “anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç uzman çavuş polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray’da FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye ve engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında faaliyetlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari olan ve uzman çavuşluktan ihraç Y.E.D.'nin (24) Aksaray’da bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri, hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.E.D.'nin bir ikamette olduğunu belirledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile eve düzenlenen operasyonda zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirilen Y.E.D., sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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