Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, AksarayKonya karayolunun 19. kilometresi Kutlu köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumaali A. yönetimindeki 51 AR 339 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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