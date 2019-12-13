Emniyet şeridindeki minibüse, arkadan gelen minibüs çarptı: 8 yaralı

AKSARAY´da, emniyet şeridinde duran minibüse, arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında AksarayAnkara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Topakkaya beldesinden kent merkezine yolcu taşıyan Selahattin Mutlu (48), yönetimindeki 68 D 0039 plakalı minibüsü, yolcu olmak için emniyet şeridinde durdurdu. İstanbul'dan Gaziantep'e giden Yılmaz Budak (58) yönetimindeki 34 PM 2138 plakalı minibüs ise emniyet şeridinde duran minibüse çarptı.

Kazada, sürücülerden Yılmaz Budak ile diğer minibüsteki yolcular Murat Mutlu (23), Kiraz Altınkaynak (66) Mustafa Akyön (38), Yılmaz Ay (50), Fatma Baysal (39), Emine Oruç (41) ve Ali Altınkaynak (75) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



AKSARAY 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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