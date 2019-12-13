Emniyet Müdürü Kolcu, özel çocuklarla canlı müzik eşliğinde oynadı

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve ailelerini destekleme, engellilerin sosyal hayata katılımını geliştirerek, erişilebilirliğin sağlanmasını artırmak ve toplumda engellilik bilincinin olumlu bir süreçte ele alınması amacıyla Yerli Malı Haftası kutlama programı düzenlendi.

Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulunda düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile özel çocuklar, aileleri, okul yönetimi ve öğretmenler bir araya geldi. Kutlama programında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ikramlar özel çocuklara sunuldu. Yemeklerini yiyen özel çocuklar Emniyet Müdürü Kolcu ile birlikte canlı müzik eşliğinde oynayıp gönüllerince eğlendi.

Emniyet Müdürü Kolcu, özel çocuklarla bir arada olmak ve onların sosyal hayata katılmasına katkıda bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

AKSARAY 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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