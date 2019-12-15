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Kuzeyboru sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti

DHA

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Kuzeyboru, ligin 10'uncu haftasında sahasında PTT ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Gizem Tuğrul, Duygu Üçdağ, Gizem Saka, Merve Çepni, Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-11 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyununu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-15 alıp, skoru 2-0 yaptı ve üstünlüğünü korudu. Son setide 25-17 kazanan Kuzeyboru maçı 3-0 kazanarak ligde 1`inci sıraya yerleşti.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, "Bugün sahamızda 3-0 kazandık. 20 gündür 2 hafta üst üste deplasmanda ve bir de Mardin maçı ile takımımız çok yorulmuştu. PTT genç bir takım. Maçın biraz kolay geçeceğini düşünüyorduk. Oyuncularımızın bu kadar istekli olması bizi çok sevindirdi. Önümüzdeki hafta İlbank maçı var. Bu maç birincilik ve ikincilik sıralamasını belirleyecek. Bu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz orada da kazanmak" diye konuştu.

AKSARAY

15 Aralık 2019 Pazar

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