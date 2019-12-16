Aksaray'da okullarda açılan kütüphaneler öğrencilerin vizyonunu geliştiriyor

Aksaray'da hayırsever tarafından desteklenen ve 2 bin 23 adet son çıkan kitapların yer aldığı Z Kütüphanesinin açılışı gerekleştirildi.

Aksaray’da 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde okullarda Z Kütüphane ismi verilen zenginleştirilmiş kütüphaneler açılıyor. Aksaray Merkez Ortaokulunda Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve eğitim camiasının katılımı ile Z Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Bir hayırsever tarafından desteklenen ve son çıkan kitaplardan oluşturularak 2023 kitapla öğrencilerin hizmetine açılan kütüphane öğrenciler tarafından da mutlulukla karşılandı.



“Biz çocuklarımızın okumalarını istiyoruz”

Açılışta bir konuma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, çocukların okumalarını geliştirmesinin son derece önemli olduğunu hatırlatarak, “Bir hayırseverimiz tarafından desteklenen bir Z Kütüphane çalışını yapıyoruz. 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde 2023 kitap buraya bağışlandı. Kitaplarımız hem son dönemde yazılan kitaplarımız olduğu gibi klasiklerde var. Burada dünya klasiklerinden de var. Çocuklarımızın seviyesine uygun. Yani özellikle o önceki klasik kütüphane anlayışından ziyade, biliyorsunuz eskiden kütüphanelerimiz de ansiklopedi türü kitaplar olurdu. Ama şimdi tamamı okumaya yönelik. Çocuklarımızın okumalarını geliştirmesi için. Okumaya da çok ehemmiyet veriyoruz. Çünkü, okuyan öğrencilerimiz hem Türkçe kelimeleri daha iyi kullandığı gibi diğer sayısal dersleri de daha iyi anlamasına neden oluyor. Çünkü, zihin dünyası gelişiyor. O yüzden biz çocuklarımızın okumalarını istiyoruz. Bu kitaplar da çocuklarımızın seviyesine uygun kitaplar. Her okulumuzda bir kütüphane var ama özellikle Z Kütüphane dediğimiz zenginleştirilmiş kütüphaneyi tüm ilimizde yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.



“Kütüphaneler eğitimimize yol açıyor”

Ortaokul öğrencisi Dilara Göktaş (14), kütüphanelerin eğitimlerinde çok faydalı olduğunu belirterek, “Test çözmemize falan kitaplarımız çok faydalı oluyor. Kitap okumak faydalıdır yani” diye konuştu. Bir diğer öğrenci Hatice Kaya (14), “Kitapların bize, hem kelime dağarcıklarımız gelişiyor, burada test çözüyoruz, ders çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Ortaokul öğrencisi Ezgi Yaşa (14), “Kütüphanedeki kitaplar bizim eğitimimizde daha çok yol açıyor. Daha çok kelime dağarcığımızı geliştiriyor” ifadelerini kullandı. Öğrenci Sevde Yavrucu (13) ise, “Kitap okumak hem hızlı okumamıza, soruları daha iyi yapmamıza yardımcı oluyor. Kelime dağarcığımız geliştiğinden dolayı kelimelerin anlamlarını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bence kütüphanenin olması çok iyi bir şey. Sürekli kütüphanede test çözüyoruz, kitap okuyoruz. LGS’ye hazırlanmak için bile çok iyi bir imkan” dedi.



“Amacımız öğrencilerimizin geleceğe bakış açısını geliştirmek”

Okul Müdürü Niyazi Maraşlıoğlu, “Bugün Aksaray Merkezde bulunan Aksaray Ortaokulumuzda bir hayırseverimiz tarafından 2023 eğitim vizyonuna uygun kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz güncel, Milli Eğitim Bakanlığımızın onayladığı kitaplarla kütüphanemizi donattık. Z Kütüphane açılışımızı gerçekleştirdik. Amacımız öğrencilerimizin 2023’e giderken vizyonlarını değiştirmek, geleceğe bakış açılarını geliştirmek, okuyan, okuduğunu anlayan, anladığını da hayatında uygulayan öğrenciler yetiştirip çağın gereklerine, donanımlarına sahip öğrenciler yetiştirmek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

AKSARAY 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:19

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