Aksaray Belediyesi okul kantinlerini denetledi

Aksaray Belediyesi çocukların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda beslenebilmeleri için okul kantinlerinde denetleme yaptı.

Aksaray Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince yapılan kantin denetlemesinde kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihi, hizmet verilen kantinin hijyenikliği, kantinlerin çalışma ruhsatları kontrol edildi. Zabıta ekipleri Yapılan denetleme çalışması esnasında kantin işletmecilerine bilgilendirmeler yaptı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstündedir. Bu anlayış ile zabıta ekiplerimiz okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor. Yaptığımız denetimlerde okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığı satılan ürünlerin son kullanım tarihi ve kantinlerin hijyen şartları denetlendi. Çocuklarımızın sağlığı için denetimlerimiz devam edecek” dedi.

AKSARAY 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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