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Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde çalışmalar sürüyor

İHA

Türkiye'yi doğalgaz ihtiyacı kapsamında dışa bağımlılıktan kurtaracak ve olası bir gaz kesintisinde devreye girecek olan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde çalışmalar sürüyor

Türkiye’yi doğalgaz ihtiyacı kapsamında dışa bağımlılıktan kurtaracak ve olası bir gaz kesintisinde devreye girecek olan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla genişletme projesinin temeli atılan doğalgaz depolama tesisi, tamamlandığında 5,4 milyar metreküp toplam kapasiteyle tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak. Böylece Türkiye, hem dışa bağımlılığı bitirecek hem de olası bir gaz kesintisinde ülkenin bir süre doğalgaz ihtiyacını karşılamış olacak. Gölün altında oluşturulan suni mağaralarda doğalgazın saklanacağı Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde önceden tuz kavernalarına su basıldı. Tuzlar eritilerek dışarı çıkarılırken, suni mağaralar doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildi. 2012'de sözleşmesi imzalanan ve 2013 yılında inşaatına başlanılan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nde önemli bir ayrıntı olan Hirfanlı Barajı'ndan tatlı su hattı getirme çalışmaları da başladı. Depolama tesisi ile Hirfanlı Barajı arasında yaklaşık 150 kilometre civarında boru hattı döşenerek tesise tatlı su getirilecek. Tesisten itibaren yaklaşık 20 kilometre uzunluktaki
alanda boru birleştirme işlemleri tamamlandı. Tesisten başlanarak Hirfanlı Barajı'na kadar olan mesafede boru hattı birleştirme işlemi yapılarak, döşenen hattan getirilecek su ile depolama tesisinin bulunduğu bölgede kuyu açma çalışması yapılacak. Barajdan boru hattıyla kuyulara gelen su ile yaklaşık bin 500 metre derinlikteki tuz tabakasını eritme işlemi yapılacak. Eritme işleminden sonra suyun tuz oranı Tuz Gölü ile aynı seviyeye getirildikten sonra tuzlu su yine boru hattı ile Tuz Gölü'ne bırakılacak.
Depolama tesisinde halihazırda 3 kuyuda sondaj çalışmaları devam ediyor. Tatlı su boru hattının tamamlanması ile birlikte sondaj çalışmalarının hızlanacağı ve toplamda 45 kuyunun daha açılmasının hedeflendiği, tamamlanan kuyularla birlikte kuyu sayısının 60’a tamamlanması öngörülüyor. Genişletme projesinin 2023'ün son çeyreğinde tamamlanmasının planlanmakta olduğu, yeni kuyu ve tesis inşa aşamasının tamamlanmasından sonra proje için yaklaşık 30 yıllık bir işletme dönemi öngörüldüğü belirtildi.

AKSARAY

18 Aralık 2019 Çarşamba

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