Üreticilerin sütleri değerini bulacak Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak süt işleme tesisi ile üreticilerin sütleri ellerinde kalmayacak

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından süt ürünleri üretim tesisi kuruluyor.

Aksaray’da hayvan kesimlerinin önlenmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve sektördeki kalitenin artırılması amacıyla

çalışmalara başlayan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, süt ürünleri üretim tesisi kurmak için düğmeye bastı. Türkiye’de de son derece önemli bir yere sahip olan Aksaray'da tarım ve hayvancılık sektöründe artık üreticilerin ürettiği sütler ellerinde kalmayacak veya cüzi miktarlarla satışa sunulmayacak. Alınan kararın ardından Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) arsa isteyen birlik, Aksaray Valiliği oluru ile OSB’den 10 bin metrekare arsa aldı. Aksaray Valisi Ali Mantı birliğe yer tahsisini yaparken, valilik makamında yapılan protokolle sözleşmeler imzalandı.



“Aksaray tarım ve hayvancılık memleketi”

Protokol imza töreninde konuşan Vali Ali Mantı, Aksaray’ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, sektör kapsamında çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Tarım ve hayvancılığın sadece Aksaray değil, ülke açısından da son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Mantı, “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimize daha önceden tahsis ettiğimiz 10 bin metrekare arsamızın bugün protokol sözleşmesini yapıyoruz. Burada birliğimiz bir süt işleme tesisi yapacak. Bilindiği gibi Aksaray tarım ve hayvancılık memleketi. Süt de bu sektör içerisinde ağırlıklı sektörlerimizden birisi. İnşallah bu birlik tesisi yaptığı zaman rekabet artacak, kalite artacak, birlik mensuplarına da hayırlı hizmetler vereceğine inanıyorum” dedi.



“Amacımız hayvancılığı daha ileri noktalara götürmek”

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise, üreticilerin ürettiği sütleri pazarlamakta, satışını yapmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, çoğu zaman üretilen sütlerin ölü fiyatlara satıldığını kaydetti. Bunun da üreticilere ciddi zararlar verdiğini ve üreticilerin üretmekten vazgeçip hayvanlarını kestirmeye yöneldiğini belirten Başkan Kayan, “Bu alanda biz üreticilerimize süt fabrikası kurmayı düşünüyoruz. Üreticilerimiz zor durumda kaldığında biz buraları devreye sokarak üreticilerimizin ürünlerini daha iyi fiyatlarla, daha iyi değerlendirmelerle böyle bir girişimde bulunduk. Yani hayvancılığı daha ileri noktalara götürmek amacıyla yapılmış bir proje bu. 2020 yılında İPARD destekleri projesinin açılımı başlayacak. Tabii bu projenin başvurularını yapacağız. Büyük bir ihtimalle 23 yıllık süreç içerisinde tamamlamış oluruz” şeklinde konuştu.

Kayan, başta Vali Mantı olmak üzere tüm yetkililere de destek ve teşviklerinden dolayı teşekkür etti.

AKSARAY 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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