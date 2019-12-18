Aksaray Belediyesi yaşlıların evlerini temizliyor

Aksaray Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği bakım ve temizlik hizmetleriyle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Aksaray merkezinde günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evlerin temizlik ihtiyaçları Aksaray belediyesi tarafından karşılanıyor.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü evde tek başına yaşayan ya da sağlık durumu nedeniyle evini temizletmekte zorlanan (maddi geliri yetersiz olan) 65 yaş üstü yaşlılara, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini gerçekleştiremeyen ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti satın alamayan vatandaşlara hizmet verilmektedir. Yerleri silip süpüren, cam, kapı ve halıları da temizleyen ekipler. Mutfak, banyo, tuvalet temizliğinin yanı sıra balkonları da yıkayarak aylık 80 eve temizlik hizmeti verilmektedir. Temizlik hizmetlerinden yararlanmak ve üye olmak isteyen vatandaşların nüfus cüzdanı ve maaş belgesinin fotokopisini şahsen ya da yakınları aracılığıyla Aksaray Belediyesi Sosyal İsler Müdürlüğüne getirmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.



“Amacımız mutlu bir toplum, mutlu bir Aksaray”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise belediye tarafından özellikle 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç insanlara yönelik hizmetler verildiğinin altını çizerek, “ Aksaray Belediyesi olarak, nerede yardıma muhtaç bir vatandaşımız varsa, nerede bize ihtiyaç varsa gece gündüz demeden yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Kurduğumuz bu merkezle, yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz olup kişisel bakımı ve ev temizliğini yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim çalışma isteğimiz ve arzumuz, vatandaşlarımızın dualarıyla katlanarak artıyor. Biz istiyoruz ki, Aksaray’da kimse ‘ben yalnızım’ demesin, ‘benim derdim var’ demesin, bilsin ki ona uzanacak bir el, yarasını saracak birileri var. Bütün mücadelemiz, mutlu bir toplum ve mutlu bir Aksaray için” dedi.

AKSARAY 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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