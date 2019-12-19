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Aksaray’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

İHA

Aksaray'da göçmen kaçakçılarına yönelik bir operasyon yapan KOM ekipleri 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden göçmen kaçakçılığı kapsamında insan ticareti yapan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.

Aksaray’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray’da göçmen kaçakçılarına yönelik bir operasyon yapan KOM ekipleri 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden göçmen kaçakçılığı kapsamında insan ticareti yapan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.
Operasyon, E 90 Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 68 plakalı bir otomobille doğu illerine giderek buradaki kaçak göçmenlerin Aksaray üzerinden batı illerine sahte belge ve evraklarla sevk edileceği bilgisine uluşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, plakası ve sürücüsü önceden belirlenen otomobili takibe aldı. Doğu illerine giderek buradaki kaçak göçmenleri alan otomobil daha sonra doğu illerinden hareket ederek Aksaray üzerinden batı illerine sevk edilmek üzere yola çıktı. Aksaray girişinde pusuya yatan KOM ekipleri aracın Aksaray’a giriş yapması üzerine E90 Karayolu üzerinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda Aksaray nüfusuna kayıtlı araç sürücüsü H.D. (30), yanında bulunan arkadaşları Y.Ç. (32), A.K. (35), Ş.K.H. (32) ve K.S. (32) isimli şahıslar ile yine araçta bulunan ve para karşılığı kaçırılan kaçak 3 göçmen olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubeye getirilen şüpheliler buradaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şahıs göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sahte kimlik belgeleri ile yakalanan 3 yabancı uyruklu göçmen kaçak şahıs ise resmi belgede sahtecilik suçundan çıkarıldıkları adli makamca serbest bırakıldı. 3 kaçak göçmen, ülkelerine sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AKSARAY

19 Aralık 2019 Perşembe

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