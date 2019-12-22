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Aksaray'daki kazada ölen 3 genç gözyaşlarıyla toprağa verildi

DHA

AKSARAY'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Ramazan Furkan Ata (15), Alihan Salman (18) ve Yağız Kaan Duran (18), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan 2 gencin tedavisi ise sürüyor. Gençlerin, İç Anadolu'da kış aylarında bir gelenek olan 'arabaşı çorbası' içmek için gittikleri köylerinden, evlerine dönmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Aksaray´da oturan Yağız Kaan Duran, aynı köyden olan, ancak kendisi gibi kent merkezinde oturan arkadaşları Alihan Salman, Burak Koç, Mustafa Ata ve kardeşi Ramazan Furkan Ata ile birlikte İç Anadolu'da kış aylarında gelenek olan 'arabaşı çorbası gecesine' katılmak için dün akşam saatlerinde Armutlu köyüne gitti. 5 genç, çorbalarını içtikten sonra da otomobille Aksaray'daki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Yağız Kaan Duran yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, Aksaray- Adana karayolunun 12'nci kilometresinde kavşakta Ahmet Kafalı (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu.
Kazada sürücü Yağız Kaan Duran, Alihan Salman, Burak Koç, Mustafa Ata ve Ramazan Furkan Ata yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarılılardan lise 2'nci sınıf öğrencisi Ramazan Furkan Ata ile Alihan Salman ve Yağız Kaan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gençler, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Armutlu köyü mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtilirken, kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Ahmet Kafalı'nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

AKSARAY

22 Aralık 2019 Pazar

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