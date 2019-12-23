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ASÜ Rektörü Şahin: “Her öğrenci bir sanat dalıyla ilgilenmeli”

İHA

ASÜ Rektörü Şahin: “Her öğrenci bir sanat dalıyla ilgilenmeli”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sanatla ilgilenmenin bireye farklı bir ufuk açtığını, ASÜ’de sanatsal etkinlikleri her zaman önemsediklerini ve her öğrencinin mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenmesini desteklediklerini söyledi.
“ASÜ İçin Çal” grubu, yoğun geçen ders dönemi ve final sınavları münasebetiyle bir moral konseri düzenledi. ASÜ Konferans Salonu’ndaki etkinliğin sonunda sahneye gelen Rektör Şahin, Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” isimli eserini seslendirdi. Heyecanlı olduğunu ve ilk kez bir konser ortamında, sazlar eşliğinde türkü okuyacağını belirten Rektör Şahin, alkışlar eşliğinde eseri icra etti.
Öğrencilerin sanatla ilgilenmelerini her zaman desteklediklerini ve kültürsanatspor gibi ruhi ve fiziki melekeleri geliştiren çalışmaların, yönetim prensiplerinde yer alan ana unsurlardan olduğunu ileten Prof. Dr. Şahin, “Her öğrencimizin, kendisine yakın hissettiği bir sanat dalıyla iştigal etmesi gerekiyor. Sanat, hayat içerisinde bireye yeni bir ufuk açıyor. Müzik, tiyatro, sinema, edebiyat, şiir, spor, fotoğraf Tüm bu alanlarla alakalı Üniversitemizde pek çok öğrenci topluluğu var. Mutlaka bu topluluklara dâhil olun ve kendinizi geliştirin. Biz, imkânlar ölçüsünde topluluklarımızı her zaman destekliyoruz. Türküde de belirtildiği gibi iki kapılı bir handa gidiyoruz gündüz gece. Allah her iki cihanda da yolumuzu aydınlık etsin” dedi.
Rektör Şahin, etkinliğin düzenlenmesine emek verenleri de tebrik etti. ASÜ İçin Çal Grubu, farklı okullarda eğitimöğretim gören ve müzikle ilgilenen öğrencilerden oluşuyor. Grup, farklı türde müzik eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla, her yıl geniş bir katılımcı eşliğinde çeşitli konserler düzenliyor.

AKSARAY

23 Aralık 2019 Pazartesi

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