Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri olan Aksaray ekibi Kuzeyboru, adım adım Sultanlar Ligi'ne yükselmek için ilerliyor.
Lider Kuzeyboru, zirvenin takipçisi olan İlbank ile Ankara'da oynadığı maçta, rakibini 3-2 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı. 11 maçta aldığı 11 galibiyetle namağlup ünvanını da koruyan Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başarması halinde Aksaray ilini bu seviyede temsil eden ilk takım olacak.
AKSARAY
25 Aralık 2019 Çarşamba
- İMSAK 06:24
- GÜNEŞ 07:52
- ÖĞLE 12:49
- İKİNDİ 15:15
- AKŞAM 17:35
- YATSI 18:58