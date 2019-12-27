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ASÜ Rektörü Şahin: “Unvan, bir akademisyenin en önemli dönüm noktasıdır”

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, unvan almanın bir akademisyenin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

ASÜ Rektörü Şahin: “Unvan, bir akademisyenin en önemli dönüm noktasıdır”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, unvan almanın bir akademisyenin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.
20152019 dönemi içerisinde akademik unvanda yükselen öğretim üyeleri için “Cübbe Giydirme Töreni” düzenlendi. ASÜ Konferans Salonu’ndaki etkinlikte bir selamlama konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğretim üyelerinin heyecanını paylaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi ve akademik unvan almanın bir akademisyenin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydetti. Zamanın hızla akıp geçtiğini ve dört yıl içerisinde pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Şahin, “Biz, işlerimizi altı temel prensip üzerine bina ediyoruz. Az da olsa devam olan işler yapmak, bir önceki günle bugün arasında anlamlı bir fark oluşturmak, niteliği nicelikten önde tutmak, sistematik hatalar yapmamak, kadınların yönetime katılımını üst seviyelerde tutmak ve kültürsanat işlerine ayrıca önem göstermek, bizim temel çalışma prensiplerimizi oluşturuyor” dedi.

“Yeni dönem, rafine işlerin artacağı bir dönem olacak”
ASÜ’nün genel performans durumuna dair ilk dönemi kapsayan bir değerlendirme de yapan Prof. Yusuf Şahin, şöyle devam etti: “Üniversitemiz, kendisi ile aynı dönemde kurulan üniversiteler arasında gerek akademik performans bakımından, gerekse fiziki gelişim ve diğer parametreler bakımından ilk beş içerisinde yer almaktadır. Bu başarıyı tek başımıza biz elde etmedik. Burada herkesin katkısı var. Nezaket, zarafet, estetik, saygı, sevgi ve vefa çerçevesinde işlerimizi yaptığımız ve iyilikleri daha fazla çoğalttığımız yeni bir dönem ortaya koymak arzusundayız. Bu yeni dönemde, enerjimizi daha rafine işler üretmek adına harcayacağız. İç dünyamıza ait diye ifade edebileceğimiz alanlara daha fazla yatırım yapacağız. Akademik çalışmalar da bunun içerisinde.” Şahin, konuşmasının son bölümünde spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşmaya dikkat çekerek, akademisyenlerin bu noktadaki katkılarının daha da artmasını beklediklerini söyledi. ASÜ Rektörü, konuşmasının ardından sahneye gelen akademisyenlere cübbelerini giydirdi ve başarılarının devamını dileyerek, belgelerini takdim etti.
Törende 42 Profesör, 61 Doçent ve 142 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 245 akademisyen cübbe giydi.

AKSARAY

27 Aralık 2019 Cuma

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