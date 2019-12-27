Minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına koşup öptü

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Aksaray’dan Ankara’ya ablasının önlük giyme töreni için giden 2 yaşındaki Kerem Demiray, tören salonunda bulunan Türk Bayrağını öperek duygu dolu anlar yaşattı.

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci olan Ablası Beyza Demiray’ın (20) önlük giyme töreni için ailesiyle Ankara’ya giden 2 yaşındaki Kerem Demiray, salona girdiğinde çeşitli ülkelere ait onlarca bayrağı gördü. Babasının kucağından inen minik Kerem onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağına doğru koşmaya başladı. Minik yüreğiyle onlarca bayrağın arasında Türk Bayrağını bulan minik Kerem, Türk Bayrağını öperek duygu dolu anlar yaşattı. Minik Kerem’in bu görüntüleri herkesi duygulandırdı.

AKSARAY 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:24

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