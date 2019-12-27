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Aksaray’da kaçak içki operasyonu

İHA

Aksaray'da sahte ve kaçak içki ticaretine yönelik 7 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri çeşitli markalarda 70 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Aksaray’da kaçak içki operasyonu

Aksaray’da sahte ve kaçak içki ticaretine yönelik 7 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri çeşitli markalarda 70 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Aksaray'da, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmeye çalışıldığını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen 7 ayrı iş yerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskın yapan KOM ekipleri iş yerlerinde yaptığı aramalarda çeşitli markalarda 70 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, iş yeri sahibi olan S.K. (48) ve R.A. (52) gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin ardından 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest bırakıldı.

AKSARAY

27 Aralık 2019 Cuma

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