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4 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı

DHA

AKSARAY'da 4 katlı binanın terasına çıkan Kasım G. intihara kalkıştı. Emniyet Müdürü Murat Kolcu tarafından ikna edilen Kasım G., indirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Minarecik Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Kasım G., binanın teras katına çıkıp, intihara kalkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, polise, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama olasılığına karşı hava yatağını açıp hazırda bekledi. Yaklaşık yarım saat terasın kenarında sürekli gezip, intihar edeceğini belirten Kasım G., Emniyet Müdürü Murat Kolcu tarafından ikna edilip, indirildi.  Kasım G., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AKSARAY

30 Aralık 2019 Pazartesi

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