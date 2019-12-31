Aksaray’da apartmanın çatısında yaban arısı yuvası bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray’da apartmanın çatısında yaban arısı yuvası bulundu

İHA

Aksaray'da bir apartmanın çatısında bulunan yaban arısı yuvası belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Aksaray’da apartmanın çatısında yaban arısı yuvası bulundu

Aksaray’da bir apartmanın çatısında bulunan yaban arısı yuvası belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Olay, Yunus Emre Mahallesi Türker Sitesi C Blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış nedeniyle apartmanın çatı katına kontrol için çıkan İbrahim Arıtürk (34), çatının alt kısmında büyük bir tabaka fark etti. Yakından incelediğinde ne olduğuna anlam veremeyen İbrahim Arıtürk biraz araştırma yaptıktan sonra yaban arısı yuvası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine durumu Aksaray Belediyesine bildiren İbrahim Arıtürk belediye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yuva üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından içinde arı olmadığını düşünen yuva ilaçlama yapıldıktan sonra açıldı. Yuvadan ölü arılar çıkarken, arıların yaptığı yuvadaki bağlantıları herkesi şaşırttı.

AKSARAY

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı
YEREL HABERLER 4 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı
Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi.
YEREL HABERLER Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi. ...
Aksaray'da intihar girişiminde bulunan şahsı, Emniyet Müdürü ikna etti
YEREL HABERLER Aksaray'da intihar girişiminde bulunan şahsı, Emniyet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X