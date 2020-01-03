Aksaray polisinden kara yolları uygulaması

Aksaray’da trafik ve asayiş ekipleri kara yollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem trafik güvenliğini sağlıyor hem de denetimler yapıyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri kara yollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem trafik güvenliğini sağlıyor hem de uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ve asayiş ekipleri, Aksaray Adana, Konya, Ankara ve Nevşehir kara yollarında görev alırken, birçok alanda da uygulama yapıyor. Zaman zaman jandarma ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda tüm araçlar kontrolden geçiriliyor.

AKSARAY 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:04

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