Aksaray’da sunta yüklü tır alev alev yandı

Aksaray'da sunta yüklü tır, çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Yangın, gece yarısı Yeni Sanayi Mahellesi E90 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer İ. (39) idaresindeki 47 DE 762 plakalı tırın motor kısmı aniden alev aldı. Tır sürücüsü tırı hemen yolun sağına çekti. Kısa sürede alevler tüm kabini sardıktan sonra dorseye de sıçradı. Ömer İ. tırdan uzaklaşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında tırda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Yangında tır ve dorsesi tamamen kullanılmaz hale gelirken, tır sürücüsünün Bursa'dan, Irak'a sunta taşıdığı öğrenildi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

AKSARAY 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:27

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